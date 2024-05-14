Семь жителей Новосибирска и области обвинили в присвоении земельных участков на 13 млн

Фигурантами уголовного дело о мошенничестве стали 7 человек от 54 до 58 лет. По версии правоохранителей, компания находила бесхозные земельные участки и создавала фальшивые документы собственности. С 2020 по 2023 гг. они оформили на себя 9 участков муниципальной земли в Калининском районе.