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Под Волгоградом, где сошли грузовые вагоны, горела цистерна с соляркой

МЧС: на станции под Волгоградом, где сошли вагоны, горела цистерна с дизелем.

Источник: © РИА Новости

ВОЛГОГРАД, 14 мая — РИА Новости. На станции Котлубань Волгоградской области, где сошли вагоны грузового поезда, горела цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами, пожар потушен, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.

Ранее стало известно, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области «в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Движение поездов восстановлено по одному пути.

По данным МЧС, сообщение о пожаре на станции поступило в 01.55 мск.

«В поселке Самофаловка, на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами. Пожарные расчеты 1 пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в 03.38 часов», — говорится в сообщении ведомства.

Отмечается, что пострадавших нет.

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