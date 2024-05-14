Под Волгоградом, где сошли грузовые вагоны, горела цистерна с соляркой

ВОЛГОГРАД, 14 мая — РИА Новости. На станции Котлубань Волгоградской области, где сошли вагоны грузового поезда, горела цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами, пожар потушен, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.
Ранее стало известно, что вагоны грузового поезда сошли с рельсов в Волгоградской области «в результате вмешательства посторонних лиц в работу железнодорожного транспорта». Движение поездов восстановлено по одному пути.
По данным МЧС, сообщение о пожаре на станции поступило в 01.55 мск.
«В поселке Самофаловка, на станции Котлубань произошло возгорание одной цистерны с дизтопливом и вагона с пиломатериалами. Пожарные расчеты 1 пожарно-спасательного отряда оперативно ликвидировали возгорание в 03.38 часов», — говорится в сообщении ведомства.
Отмечается, что пострадавших нет.