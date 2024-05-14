Под Волгоградом, где сошли грузовые вагоны, горела цистерна с соляркой

ВОЛГОГРАД, 14 мая — РИА Новости. На станции Котлубань Волгоградской области, где сошли вагоны грузового поезда, горела цистерна с дизтопливом и вагон с пиломатериалами, пожар потушен, сообщает во вторник пресс-служба ГУ МЧС по региону.