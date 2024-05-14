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Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Новосибирской области

Уточняется, что водителя пытались остановить сотрудники ДПС из-за того, что он двигался на высокой скорости, но тот не выполнил требование и продолжил движение.

Источник: УГИБДД по Новосибирской области

В Болотнинском районе Новосибирской области вечером 13 мая произошло смертельное ДТП с участием грузовика.

Около 23:20 часов водитель Kia K5 двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» из Болотного в Новосибирск. По предварительной информации, на 121 км трассы мужчина не справился с управлением и столкнулся с попутным грузовым автомобилем Scania, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.

Уточняется, что водителя Kia пытались остановить сотрудники ДПС на 105 км из-за того, что он двигался на высокой скорости, но тот требование не выполнил и продолжил движение.

В результате 44-летний мужчина-пассажир Kia скончался на месте до прибытия скорой помощи. Водитель Kia с различными травмами доставлен в районную больницу. Мужчина находился в состоянии алкогольного опьянения, от прохождения медицинского освидетельствования отказался.

Ранее водитель спрятал арестованный ЗИЛ от пристава в Новосибирской области.

Андрей Иванов