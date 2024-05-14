Смертельное ДТП с грузовиком произошло в Новосибирской области

Около 23:20 часов водитель Kia K5 двигался по автодороге Р-255 «Сибирь» из Болотного в Новосибирск. По предварительной информации, на 121 км трассы мужчина не справился с управлением и столкнулся с попутным грузовым автомобилем Scania, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции.