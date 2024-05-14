«Город Умань Черкасской области ночью 14 мая получил порцию прилетов по военным объектам, под удар попали склады, пункты временной дислокации, где происходит перераспределение подразделений на фронт. Но основное — по военному аэродрому в Умани, где садятся не только тяжелые борты на разгрузку, но и переделанные под натовские ракеты самолеты Су-27», — сказал собеседник агентства.
По данным подполья, в 00:40 «прилет» был зафиксирован в направлении закрытого завода сельскохозяйственной техники «Уманьферммаш», где ремонтируется и хранится военная техника, в основном гусеничная.
«Взрыв описывают как очень мощный», — рассказал Лебедев.
Два взрыва в 00.55 и 01.05 были слышны на аэродроме в стороне села Родниковка в пригороде Умани.
«Первый удар с очень сильным выбросом пламени, после ударов более часа была слышна детонация», — уточнил Лебедев.
Подполье фиксировало несколько скорых и нарядов МЧС, которые ехали в сторону аэродрома.
«На данный момент район аэродрома оцеплен, идут поквартирные обходы СБУ в микрорайонах ДОСы и Слободка», — добавил подпольщик.
По его словам, территория возле аэродрома закрыта для гражданского населения, там ведутся ремонтные работы для приема самолетов НАТО. В данный момент аэродром используется в качестве учебного центра для пилотов, которые проходят практику на вертолетах и самолетах. Курсанты — в основном из Харьковского национального университета внутренних дел.
«Последние четыре дня из Кировоградской и Николаевской областей идут регулярные сообщения о пролетах самолетов в сторону Херсона с севера и северо-запада, где находится Умань», — отметил Лебедев.
Кроме того, по его словам, два тяжелых прилета около 06.00 были зафиксированы в Харькове.
«По сообщениям харьковского сопротивления, харьковскую полицию формируют в военные батальоны и отсылают на восток. Формирование батальонов идет как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы», — сказал собеседник агентства.
По данным подполья, в сторону Великой Даниловки (северо-восточная окраина) поехали семь экипажей скорой помощи.
В 05.40 также был зафиксирован взрыв в направлении села Циркуны в пригороде Харькова, где подполье фиксирует скопления личного состава.
В ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам российские войска регулярно наносят прицельные удары по местам расположения личного состава, техники ВСУ и наемников, а также по инфраструктуре: объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи Украины. При этом пресс-секретарь президента Дмитрий Песков не раз подчеркивал, что армия не бьет по жилым домам и социальным учреждениям.