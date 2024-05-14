Следком проверит ДТП с автобусом с 8 пострадавшими в Хабаровске

В Хабаровске начата проверка ДТП с пассажирским автобусом по уголовной статье. В происшествии пострадали восемь человек, сообщает пресс-служба СУ СКР по Хабаровскому краю и ЕАО.
Напомним, авария произошла сегодня, 14 мая, на проспекте 60-летия Октября. Водитель автобуса № 24 догнал грузовик и не выдержал безопасную дистанцию, из-за чего транспортные средства столкнулись. Восемь пассажиров поступили в больницу с травмами.
По факту ДТП следственный отдел по Железнодорожному району начал проверку на предмет преступления «Оказание услуг, не соответствующих требованиям безопасности». Ведомство даст оценку действиям водителя автобуса и примет процессуальное решение.