В Иркутске двое с пистолетом напали на молодого человека

В Иркутске ночью 14 мая двое парней напали на молодого человека. Один из нападавших угрожал предметом, похожим на пистолет. Инцидент произошел на улице Помяловского. Некоторое время злоумышленники «гнали» потерпевшего по улице, выкрикивая угрозы, затем повалили на землю и нанесли несколько ударов, в том числе по голове, после чего скрылись. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.