В Иркутске двое с пистолетом напали на молодого человека

В Иркутске ночью 14 мая двое парней напали на молодого человека. Один из нападавших угрожал предметом, похожим на пистолет. Инцидент произошел на улице Помяловского. Некоторое время злоумышленники «гнали» потерпевшего по улице, выкрикивая угрозы, затем повалили на землю и нанесли несколько ударов, в том числе по голове, после чего скрылись. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia.
Очевидцами были вызваны полиция и скорая помощь, однако избитый молодой человек, предположительно, находящийся в нетрезвом состоянии, удалился до их приезда. Недалеко от места инцидента прибывшие правоохранители обнаружили предмет, похожий на баллон от пневматического пистолета. Проводится проверка, выясняются все детали произошедшего.