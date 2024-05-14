Подполье сообщило об ударе по месту дислокации полиции в Харькове

«В 6 утра сообщили из Харькова о двух тяжелых прилетах. По сообщениям харьковского сопротивления, харьковскую полицию формируют в военные батальоны и отсылают на восток. Формирование батальонов идет как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы», — сказал собеседник агентства.