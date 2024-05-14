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Подполье сообщило об ударе по месту дислокации полиции в Харькове

ДОНЕЦК, 14 мая — РИА Новости. Российские военные нанесли удар по району в Харькове, где располагается пункт временной дислокации полиции, сообщил РИА Новости координатор николаевского подполья Сергей Лебедев, ссылаясь на своих коллег.

Источник: РИА "Новости"

«В 6 утра сообщили из Харькова о двух тяжелых прилетах. По сообщениям харьковского сопротивления, харьковскую полицию формируют в военные батальоны и отсылают на восток. Формирование батальонов идет как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы», — сказал собеседник агентства.

По данным подполья, в сторону Великой Даниловки (северо-восточная окраина) поехали семь экипажей скорой помощи.

Он добавил, что в 5.40 был зафиксирован взрыв в направлении села Циркуны в пригороде Харькова. В Циркунах подполье фиксирует скопления личного состава.

«Туда привозят даже с Винницы подразделения, потом всех перебирают и на разные направления увозят», — рассказал Лебедев.