Подполье сообщило об ударе по месту дислокации полиции в Харькове

«В 6 утра сообщили из Харькова о двух тяжелых прилетах. По сообщениям харьковского сопротивления, харьковскую полицию формируют в военные батальоны и отсылают на восток. Формирование батальонов идет как раз в той стороне, откуда прозвучали взрывы», — сказал собеседник агентства.
По данным подполья, в сторону Великой Даниловки (северо-восточная окраина) поехали семь экипажей скорой помощи.
Он добавил, что в 5.40 был зафиксирован взрыв в направлении села Циркуны в пригороде Харькова. В Циркунах подполье фиксирует скопления личного состава.
«Туда привозят даже с Винницы подразделения, потом всех перебирают и на разные направления увозят», — рассказал Лебедев.