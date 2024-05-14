В Омской области пик паводка наступит через 2−3 дня

В официальном Telegram-канале МЧС России сообщили, что в реке Иртыш продолжается уровень роста воды до 15 сантиметров за сутки. Пик паводка в Усть-Ишимском районе ожидается в ближайшие 2−3 дня.
Спасатели МЧС России по Омской области возвели временные насыпи, эвакуируют жителей и скот, а также снабжают население предметами первой необходимости. Администрация района обратилась к местным жителям с просьбой исключить ночные передвижения даже в районном центре по дорогам. Сейчас в Усть-Ишиме идёт дождь, что ещё сильнее усугубляет ситуацию.
В своём Telegram-канае Виталий Хоценко отметил, что за всё время паводка из Усть-Ишима в безопасные места размещения вывезли порядка 1000 человек. Эвакуация продолжается до сих пор. Пункты временного размещения действуют в Таре, Тевризе, Знаменском, Большеречье где предусмотрено все необходимое (постельное белье, питание, медицинская помощь). Жителей забирают от спортивного комплекса Таёжный.