В Омской области пик паводка наступит через 2−3 дня

В своём Telegram-канае Виталий Хоценко отметил, что за всё время паводка из Усть-Ишима в безопасные места размещения вывезли порядка 1000 человек. Эвакуация продолжается до сих пор. Пункты временного размещения действуют в Таре, Тевризе, Знаменском, Большеречье где предусмотрено все необходимое (постельное белье, питание, медицинская помощь). Жителей забирают от спортивного комплекса Таёжный.