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В Челябинске машина опрокинулась на трамвайных путях

В Челябинске движение трамваев остановилось из-за перевернувшейся машины.

Источник: «ЧелябГЭТ»

В Челябинске утром 14 мая перевернулась машина. Из-за ДТП остановилось движение трамваев.

Авария случилась рядом со вторым трамвайным депо на Свердловском тракте. Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 30-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся. Водитель получил травмы.

Искореженная машина осталась лежать на трамвайных путях. В «ЧелябГЭТ» рассказали, что разбитый ВАЗ перекрыл трамваям выезд в сторону центра города. Вагоны отправляли в сторону ЧМК. К 8:20 машину удалось убрать с рельсов, и нормальное движение трамваев восстановилось.