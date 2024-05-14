В Челябинске машина опрокинулась на трамвайных путях

В Челябинске утром 14 мая перевернулась машина. Из-за ДТП остановилось движение трамваев.
Авария случилась рядом со вторым трамвайным депо на Свердловском тракте. Как рассказали в ГИБДД Челябинска, 30-летний водитель ВАЗ-2115 не справился с управлением. Автомобиль опрокинулся. Водитель получил травмы.
Искореженная машина осталась лежать на трамвайных путях. В «ЧелябГЭТ» рассказали, что разбитый ВАЗ перекрыл трамваям выезд в сторону центра города. Вагоны отправляли в сторону ЧМК. К 8:20 машину удалось убрать с рельсов, и нормальное движение трамваев восстановилось.