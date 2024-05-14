Минобороны РФ: силы ПВО сбили 25 снарядов ВСУ над Белгородской областью

До этого губернатор региона Вячеслав Гладков сообщал, что во время обстрела ВСУ женщина получила осколочное ранение. Он уточнил, что у пострадавшей осколочное ранение позвоночника с повреждением спинного мозга. Бригада скорой помощи доставляет россиянку в областную клиническую больницу.