В Омске работал автосалон, который оставлял водителей без денег и машин

В Омске задержаны директор и работник автосалона, расположенного в Советском округе Омска. Их подозревают в мошенничестве в крупном и особо крупном размере. Мужчин задержали оперативники при силовой поддержке бойцов СОБРа Росгвардии.
По версии следствия, с октября 2023 года по март 2024 года мужчины искали на сайтах объявления о продаже автомобилей, связывались с владельцами и предлагали им заключить агентский договор. Согласно документу, автосалон должен был продать автомобиль клиента и перечислить ему денежные средства или выдать их наличными в течение 3−10 банковских дней.
Однако в итоге автовладельцы оставались и без машины, и без денег. Фигуранты под различными предлогами отсрочивали момент выплаты денег и не исполняли своих обязательств. Жертвами обмана стали более 50 человек.
Директор автосалона и работник по ходатайству следователя были заключены под стражу. Их ждёт расследование дела и суд. Пока сотрудники полиции продолжают устанавливать причастность мужчин к аналогичным фактам мошенничества.