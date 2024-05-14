В Омске работал автосалон, который оставлял водителей без денег и машин

По версии следствия, с октября 2023 года по март 2024 года мужчины искали на сайтах объявления о продаже автомобилей, связывались с владельцами и предлагали им заключить агентский договор. Согласно документу, автосалон должен был продать автомобиль клиента и перечислить ему денежные средства или выдать их наличными в течение 3−10 банковских дней.