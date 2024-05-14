В Волгоградской области умер директор детсада, чье дело должны передать в суд

Директор учреждения должен был пойти под суд. В группе детсада сообщили, что мужчина умер.
В детском саду Алексеевского района на одного из воспитанников упал шкаф. Потребовались хирургическое вмешательство и частичная ампутация пальца. Следователи завершили расследование дела.
Директору дошкольного учреждения предъявили обвинение в предоставлении услуг, не соответствующих нормам безопасности для малолетних детей. Материалы уголовного дела собирались передать для рассмотрения в суд.
Оказалось, что фигурант дела скончался в апреле 2024 года. Новость об этом появилась в официальной группе детсада. Местные жители заметили, что земляк сильно переживал по поводу случившегося, возможно, поэтому сердце не выдержало.