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В Волгоградской области умер директор детсада, чье дело должны передать в суд

В Алексеевском районе частично ампутировали палец ребенку.

Директор учреждения должен был пойти под суд. В группе детсада сообщили, что мужчина умер.

В детском саду Алексеевского района на одного из воспитанников упал шкаф. Потребовались хирургическое вмешательство и частичная ампутация пальца. Следователи завершили расследование дела.

Директору дошкольного учреждения предъявили обвинение в предоставлении услуг, не соответствующих нормам безопасности для малолетних детей. Материалы уголовного дела собирались передать для рассмотрения в суд.

Оказалось, что фигурант дела скончался в апреле 2024 года. Новость об этом появилась в официальной группе детсада. Местные жители заметили, что земляк сильно переживал по поводу случившегося, возможно, поэтому сердце не выдержало.