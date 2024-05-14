В Ростове-на-Дону без вести пропал 68-летний мужчина. Об этом сообщили в поисковой группе Ростовской области «ЛизаАлерт».
Дурмишхан Тевзадзе вышел из дома 13 мая и больше не вернулся. Родственники пытались найти его самостоятельно, но все попытки оказались тщетны. Тогда близкие пропавшего обратились за помощью к волонтерам и в полицию. На протяжении суток поисковики прочесывают все близлежащие улицы и районы города.
Рост пропавшего — около 176 сантиметров. У него нормальное телосложение, седые волосы и голубые глаза. В день исчезновения он был одет в черный спортивный костюм, серую майку и черные кроссовки.