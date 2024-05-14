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На Урале «БелАЗ» опрокинулся в карьер: водитель погиб

На Среднем Урале произошло смертельное ДТП: автомобиль опрокинулся в карьер.

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, все случилось вчера днем в Качканаре. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «БелАЗ» при движении задним ходом на территории промышленного объекта съехал с дороги. После этого машина опрокинулась и упала в карьер.

B результате водитель скончался на месте еще до приезда «скорой помощи». Прибывшие на место ДТП сотрудники Госавтоинспекции установили, что погибший был уроженцем Башкортостана и имел водительский стаж тракториста-машиниста 3 года.

Окончательная причина инцидента будет установлена в ходе следствия.