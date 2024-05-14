На Урале «БелАЗ» опрокинулся в карьер: водитель погиб

Как сообщили Накануне.RU в управлении ГИБДД по Свердловской области, все случилось вчера днем в Качканаре. По предварительным данным, 37-летний водитель автомобиля «БелАЗ» при движении задним ходом на территории промышленного объекта съехал с дороги. После этого машина опрокинулась и упала в карьер.