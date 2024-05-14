Водитель из Березовского погиб в зоне спецоперации

Об этом сообщил глава муниципалитета Евгений Писцов.
Анатолий Гречишников родился в Мордовской АССР. В Березовский переехал в 2003 году. Работал водителям рейсового автобуса, а затем бензовоза.
Погиб в бою на территории населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики.
«Приношу глубокие соболезнования родным, близким, друзьям нашего земляка», — написал в телеграм-канале Евгений Писцов.
Траурный митинг пройдет на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. Начало в 10:00. В 11:00 начнется отпевание и захоронение в почетном секторе Северного кладбища.
«МК-Урал» ранее писал, что 2 мая в Каменске-Уральском простились с 28-летним местным жителем Михаилом Шмотьевым, который погиб в зоне спецоперации.
Михаил Шмотьев был мобилизован осенью 2022 года. Был командиром отделения мотострелкового батальона.