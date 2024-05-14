Ричмонд
+19°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Водитель из Березовского погиб в зоне спецоперации

14 мая в Березовском простятся с 59-летним Анатолием Гречишниковым, который погиб в зоне спецоперации.

Источник: МК.RU Екатеринбург

Об этом сообщил глава муниципалитета Евгений Писцов.

Анатолий Гречишников родился в Мордовской АССР. В Березовский переехал в 2003 году. Работал водителям рейсового автобуса, а затем бензовоза.

Погиб в бою на территории населенного пункта Авдеевка Донецкой Народной Республики.

«Приношу глубокие соболезнования родным, близким, друзьям нашего земляка», — написал в телеграм-канале Евгений Писцов.

Траурный митинг пройдет на Мемориале боевой доблести и трудовой славы березовчан. Начало в 10:00. В 11:00 начнется отпевание и захоронение в почетном секторе Северного кладбища.

«МК-Урал» ранее писал, что 2 мая в Каменске-Уральском простились с 28-летним местным жителем Михаилом Шмотьевым, который погиб в зоне спецоперации.

Михаил Шмотьев был мобилизован осенью 2022 года. Был командиром отделения мотострелкового батальона.