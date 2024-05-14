Сотрудник вагона-ресторана поезда Екатеринбург — Приобье похитил 2 миллиона

Его подозревают в краже 2,1 млн рублей.
В пресс-службе Управления на транспорте МВД России по УрФО сообщили, что жертвой стал житель ХМАО-Югра 1977 года рождения. Он ехал в вагоне-ресторане и сильно тратился, угощая соседей спиртным.
Сотрудник вагона-ресторана похитил у него банковскую карту. На станции в Нижнем Тагиле он снял с нее 1,8 млн рублей, а затем в Челябинске — 300 тысяч рублей. После этого он выкинул карту.
У потерпевшего сел телефон. Поэтому о хищении он узнал только в Екатеринбурге, когда зарядил его — ему пришли уведомления о снятии денежных средств. Мужчина обратился в отдел полиции.
Оперативники установили круг лиц, с которыми общался потерпевший в пути, изъяли записи с камер видеонаблюдения. Уже на следующие сутки сотрудника вагона-ресторана задержали, так как поезд ехал обратно.
Подозреваемый сознался в преступлении и вернул деньги, так как не успел их потратить. Возбуждено уголовное дело по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража).
«МК-Урал» ранее писал, что в Кушвинский городской суд направлено уголовное дело по обвинению несовершеннолетней жительницы Верхней Туры по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ (Кража, в особо крупном размере).
По версии следствия, несовершеннолетняя знала потерпевшего, который является военнослужащим. Она знала реквизиты его банковской карты и имела доступ к мобильному приложению. Без ведома она перевела на свой счет 2,9 млн рублей.