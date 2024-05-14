ВСУ направят половину новых бригад на защиту Киева, пишут СМИ

«Пять из десяти новых бригад, которые сформируют в ближайшие недели, направят на защиту столицы (Украины Киева — ред.)», — пишет издание.
Как отмечает газета, эти «меры предосторожности» вызваны опасениями, что российские войска вновь подойдут к Киеву.
По мнению издания, бои в Харьковской области свидетельствуют о начале «решающего сражения», которое будет иметь критическое значение для исхода конфликта. Politico полагает, что если силам РФ удастся взять Харьков, то готовность Запада поддерживать Киев может дрогнуть в ближайшее время.
Владимир Зеленский, заслушав в понедельник доклады главкома ВСУ Александра Сырского и министра обороны Рустема Умерова, назвал ситуацию в Харьковской области одной из «наиболее горячих» на фоне продвижения ВС РФ на этом направлении. Накануне Зеленский назвал чрезвычайно сложным положение ВСУ в Харьковской области, особенно в Волчанске. Генштаб ВСУ признал сложной оперативную обстановку на харьковском направлении и отметил «тактический успех» российских войск.
Минобороны РФ ранее сообщало, что российские военнослужащие группировки войск «Север» за сутки продвинулись в глубину обороны противника и заняли Гатище, Красное, Мороховец и Олейниково в Харьковской области. В субботу ведомство информировало, что в этой области ВС РФ заняли Борисовку, Огурцово, Плетеневку, Пыльную и Стрелечью.