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Девушка упала с 12 этажа в Приморье

Следователи проводят проверку по факту инцидента.

Источник: Комсомольская правда

По словам очевидцев, девушка упала с общего балкона на 12 этаже в доме на Нахимова в Уссурийске. Следователи уже проводят проверку по факту инцидента, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».

В новых медиа пишут, что девушке было всего лишь 14 лет, однако эту информацию не подтвердили в официальных ведомствах. На личной странице в одной из социальных сетей у пострадавшей указан 2003 год рождения. Комментаторы отметили, что погибшая якобы зашла в чужой дом и упала с балкона. Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.

Следственный комитет проводит проверку.

Ранее «КП» писала о мужчине, который устроил стрельбу по детям, один из них пострадал. Прокуратура проводит проверку по Факту инцидента.

несчастный случай