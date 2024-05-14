Девушка упала с 12 этажа в Приморье

По словам очевидцев, девушка упала с общего балкона на 12 этаже в доме на Нахимова в Уссурийске. Следователи уже проводят проверку по факту инцидента, подробности сообщает «Комсомольская правда — Владивосток».
В новых медиа пишут, что девушке было всего лишь 14 лет, однако эту информацию не подтвердили в официальных ведомствах. На личной странице в одной из социальных сетей у пострадавшей указан 2003 год рождения. Комментаторы отметили, что погибшая якобы зашла в чужой дом и упала с балкона. Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.
Следственный комитет проводит проверку.
Ранее «КП» писала о мужчине, который устроил стрельбу по детям, один из них пострадал. Прокуратура проводит проверку по Факту инцидента.