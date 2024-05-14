Девушка упала с 12 этажа в Приморье

В новых медиа пишут, что девушке было всего лишь 14 лет, однако эту информацию не подтвердили в официальных ведомствах. На личной странице в одной из социальных сетей у пострадавшей указан 2003 год рождения. Комментаторы отметили, что погибшая якобы зашла в чужой дом и упала с балкона. Обстоятельства произошедшего выясняют специалисты.