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Челябинка «поселила» у себя 9 иностранцев и стала фигуранткой уголовного дела

Сообщается, что «резиновая квартира» обнаружена в Калининском районе.

Источник: РИА "Новости"

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Челябинска, незаконно прописавшей в своей квартире девять иностранных граждан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

Сообщается, что «резиновая квартира» обнаружена в Калининском районе.

По информации полиции, 38-летняя горожанка в апреле текущего года за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире, расположенной в доме по улице Кудрявцева, девять иностранных граждан, однако фактически они там не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр помещения.

Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.

«Все иностранные граждане сняты с миграционного учета. В отношении челябинки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в ОС со СМИ городского УМВД.