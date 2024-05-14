Челябинка «поселила» у себя 9 иностранцев и стала фигуранткой уголовного дела

Уголовное дело возбуждено в отношении жительницы Челябинска, незаконно прописавшей в своей квартире девять иностранных граждан, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».
Сообщается, что «резиновая квартира» обнаружена в Калининском районе.
По информации полиции, 38-летняя горожанка в апреле текущего года за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире, расположенной в доме по улице Кудрявцева, девять иностранных граждан, однако фактически они там не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр помещения.
Возбуждено дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 322.3 УК РФ.
«Все иностранные граждане сняты с миграционного учета. В отношении челябинки избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении», — уточнили в ОС со СМИ городского УМВД.