Челябинка «поселила» у себя 9 иностранцев и стала фигуранткой уголовного дела

По информации полиции, 38-летняя горожанка в апреле текущего года за денежное вознаграждение зарегистрировала в своей квартире, расположенной в доме по улице Кудрявцева, девять иностранных граждан, однако фактически они там не проживали. Об этом свидетельствуют показания соседей и осмотр помещения.