По предварительной информации, мужчина потерял управление над автобусом, совершил съезд с дороги и опрокинулся в канал. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, а один пассажир получил телесные повреждения.
В настоящее время полицейские проводят расследование, направленное на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Подробности аварии выясняются сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Красноармейскому району.
В Краснодарском крае автобус опрокинулся в канал, есть погибший
Утром 13 мая в Красноармейском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель микроавтобуса марки «Hyundai» погиб. Авария случилась на дороге в рисовой системе недалеко от станицы Ивановской.
По предварительной информации, мужчина потерял управление над автобусом, совершил съезд с дороги и опрокинулся в канал. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, а один пассажир получил телесные повреждения.