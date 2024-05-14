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В Краснодарском крае автобус опрокинулся в канал, есть погибший

Утром 13 мая в Красноармейском районе произошло дорожно-транспортное происшествие, в результате которого водитель микроавтобуса марки «Hyundai» погиб. Авария случилась на дороге в рисовой системе недалеко от станицы Ивановской.

Источник: Госавтоинспекции ОМВД России по Красноармейскому району

По предварительной информации, мужчина потерял управление над автобусом, совершил съезд с дороги и опрокинулся в канал. В результате аварии водитель скончался на месте происшествия, а один пассажир получил телесные повреждения.

В настоящее время полицейские проводят расследование, направленное на установление всех обстоятельств и причин произошедшего. Подробности аварии выясняются сотрудниками Госавтоинспекции ОМВД России по Красноармейскому району.