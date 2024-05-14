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Тройное ДТП с участием микроавтобуса произошло в Алматы

Алматы. 14 мая. КазТАГ — Тройное дорожно-транспортное происшествие с участием микроавтобуса произошло в Алматы, сообщает пресс-служба департамента полиции города.

Источник: КазТАГ

«ДТП имело место 14 мая в 0.30 в Алатауском районе Алматы на пересечении проспекта Рыскулова и улицы Родниковая. Авария с участием трех транспортных средств», — сказано в сообщении во вторник.

Указывается, что водитель автомашины марки SsangYong, следуя по проспекту Рыскулова в восточном направлении, не заметил манипулятора, который в этот момент погружал автомашину марки Mitsubishi..

«В результате данного ДТП пострадали четыре человека, которые находились вне салона своих транспортных средств», — говорится в сообщении.

Отмечается, что в настоящее время в обстоятельствах аварии разбираются сотрудники управления полиции Алатауского района.