Мужчина напал с ножом на водителя автобуса в Алматы

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по предварительным данным, между мужчинами произошел спор, после которого один из участников конфликта использовал нож в качестве орудия преступления. Полицейские изъяли его.
Отмечается, что в результате нападения водитель получил ранение.
Полицейские уже задержали подозреваемого. Против него возбудили дело по факту хулиганства с применением холодного оружия. Сейчас мужчина арестован.
Следствие устанавливает дополнительные обстоятельства произошедшего, добавили в правоохранительных органах.