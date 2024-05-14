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Мужчина напал с ножом на водителя автобуса в Алматы

В Алматы между водителем автобуса и мужчиной случился конфликт, в результате которого водитель общественного транспорта получил ранение, передает корреспондент NUR.KZ со ссылкой на полицию.

Источник: Nur.kz

Как сообщили в пресс-службе Департамента полиции Алматы, по предварительным данным, между мужчинами произошел спор, после которого один из участников конфликта использовал нож в качестве орудия преступления. Полицейские изъяли его.

Отмечается, что в результате нападения водитель получил ранение.

Полицейские уже задержали подозреваемого. Против него возбудили дело по факту хулиганства с применением холодного оружия. Сейчас мужчина арестован.

Следствие устанавливает дополнительные обстоятельства произошедшего, добавили в правоохранительных органах.