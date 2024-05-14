Почему в Красноярском крае горят леса и дома

Дым, пепел и гарь. Уже который год подряд именно с этого начинается долгожданный май. Вместе с первыми тёплыми днями в Красноярский край пришли и пожары. Причём зачастую виновниками возгорания становятся сами люди.
Замкнутый круг
Только за минувшие майские праздники пожарные потушили 857 гектаров горящей травы. И практически во всех случаях виновниками возгорания стали сами люди. Как только пришло потепление, жители массово двинулись на дачные участки с целью очистить их от сухой травы.
Так, 9 мая в Уяре из-за пала травы сгорели 10 построек. Причина возгорания — неосторожное обращение с огнем. Страшный пожар в деревне Песчанка 8 мая спалил дотла два частных дома. Площадь возгорания составила 1000 кв. метров. Пожар мог быть еще масштабней, ведь в одной из горящих построек находились емкости с топливом и газовые баллоны. Только чудом никто не пострадал. Предварительная причина пожара — возгорание на несанкционированной свалке, которая примыкала к забору дома. И это только несколько случаев человеческой беспечности.
«Два года назад в посёлке Песчанка весной сгорели два жилых дома. Погорельцам помогли в кратчайшие сроки. Но то, что наживалось годами, вернуть уже невозможно. В этом году только в Советском районе уже зарегистрировано семь случаев поджога сухой травы. В общей сложности выгорело более гектара сухостоя. Жители частного сектора чаще всего оказываются в зоне риска», — рассказала руководитель администрации Советского района Елена Ланина.
За сорняки на дачных участках грозит немалый штраф — до 50 тыс. рублей. При этом в регионе действует особый противопожарный режим, и сжигать сухостой запрещено. Получается замкнутый круг: и сжигать нельзя, и не сжигать тоже.
«Во время пала огонь может с лёгкостью перекинуться на постройки. Прошлогодние пожары показали нам, насколько быстро и нещадно огонь сметает всё на своём пути. Мы рекомендуем владельцам частных домов и дачникам весь мусор собирать в бочки или контейнеры, для того чтобы он перегнивал. Ещё один вариант избавиться от сухостоя — собрать скошенную траву в мешки и вывезти на специальный полигон, где всё это перерабатывается», — советует государственный инспектор по пожарному надзору Юлия Нечаева.
Сегодня за сжигание сухой травы и неосторожное обращение с огнём придётся заплатить штраф, и если для физлиц это 20 тыс. рублей, то юридическим грозит уже до 800 тыс. А в случае крупного ущерба может последовать и уголовная ответственность.
Пылающие леса
Но если в городе виновниками пожаров становятся сами люди, то в лесах причина иная. Чаще всего это связано с аномально высокими температурами и частотой интенсивности засухи. Вместе с тем в сосновых лесах природные пожары — это часть жизненного цикла древостоя. Деревья стареют, становятся наиболее восприимчивыми к насекомым-вредителям, накоплению лесных горючих материалов и, как следствие, к возрастающим рискам возникновения катастрофических пожаров.
За минувшие выходные сотрудниками краевого Лесопожарного центра было ликвидировано 45 лесных пожаров на площади 1193 га. Очаги возгорания зафиксированы в 22 районах края. В ликвидации последствий было задействовано более 200 человек личного состава и 48 единиц техники. В особо труднодоступных местах не обошлось и без применения воздушных судов.
«На 14 мая на территории края действовали два лесных пожара на площади 65 га в Енисейском и Казачинском районах. В тушении участвуют 38 человек, задействованы четыре единицы техники. Ситуация находится под контролем», — отмечает специалист по связям с общественностью Лесопожарного центра Красноярского края Ирина Киршева.
Кстати, в Красноярске и 43 муниципалитетах действует особый противопожарный режим. Посещение лесов ограничено, запрещено разводить костры, сжигать мусор и сухую траву, проводить пожароопасные работы. При обнаружении возгорания в лесу необходимо немедленно звонить на прямую линию лесной охраны 8−800−100−94−00 или отправить сообщение с помощью мобильного приложения «Берегите лес».