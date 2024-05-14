Почему в Красноярском крае горят леса и дома

«Во время пала огонь может с лёгкостью перекинуться на постройки. Прошлогодние пожары показали нам, насколько быстро и нещадно огонь сметает всё на своём пути. Мы рекомендуем владельцам частных домов и дачникам весь мусор собирать в бочки или контейнеры, для того чтобы он перегнивал. Ещё один вариант избавиться от сухостоя — собрать скошенную траву в мешки и вывезти на специальный полигон, где всё это перерабатывается», — советует государственный инспектор по пожарному надзору Юлия Нечаева.