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В Уфе нетрезвый 25-летний водитель сбил школьника

В Уфе школьник оказался в больнице из-за пьяного молодого водителя.

Источник: Комсомольская правда

В Уфе на больничной койке оказался школьник. Ребенок попал с травмами в медучреждение вечером, 13 мая. Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, юного уфимца сбил 25-летний мужчина за рулем «Киа Оптима» на Кольцевой улице.

Молодой человек наехал на школьника, когда тот переходил дорогу на разрешенный сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу.

— Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — уточнили в ГИБДД.

По факту случившегося начато разбирательство.

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