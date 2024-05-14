В Уфе нетрезвый 25-летний водитель сбил школьника

В Уфе на больничной койке оказался школьник. Ребенок попал с травмами в медучреждение вечером, 13 мая. Как сообщили в пресс-службе столичной Госавтоинспекции, юного уфимца сбил 25-летний мужчина за рулем «Киа Оптима» на Кольцевой улице.
Молодой человек наехал на школьника, когда тот переходил дорогу на разрешенный сигнал светофора по регулируемому пешеходному переходу.
— Водитель отказался от прохождения медицинского освидетельствования на состояние опьянения, — уточнили в ГИБДД.
По факту случившегося начато разбирательство.
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