За сутки на пожарах в Приморье погибли четыре человека

В Приморье за прошедшие сутки, 13 мая, произошло два пожара, в которых погибли 4 человека. Одним из умерших оказался ребенок, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС России по краю.
Один из пожаров произошел в селе Иннокентьевка в частном доме на Школьной. Причина возгорания пока неизвестна, ее выясняют специалисты. В ведомстве рассказали, что во время ЧП погибли два человека: 71-летняя женщина и 12-летний ребенок.
Еще один пожар произошел в Лесозаводске в двухквартирном доме на Школьной. Загорелось одно из помещений, в котором погибли 50-летний мужчина и 69-летняя женщина.
«В ходе осмотра места пожара установлено, что очаг пожара находился на веранде в месте расположения дивана, на котором были обнаружены останки женщины, наиболее вероятная причина пожара — неосторожность при курении», — сообщила Наталья Гончарова, врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лесозаводскому ГО УНДиПР.