За сутки на пожарах в Приморье погибли четыре человека

Один из пожаров произошел в селе Иннокентьевка в частном доме на Школьной. Причина возгорания пока неизвестна, ее выясняют специалисты. В ведомстве рассказали, что во время ЧП погибли два человека: 71-летняя женщина и 12-летний ребенок.