Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

За сутки на пожарах в Приморье погибли четыре человека

В Приморском селе на пожаре погиб 12-летний ребенок.

Источник: МЧС РФ

В Приморье за прошедшие сутки, 13 мая, произошло два пожара, в которых погибли 4 человека. Одним из умерших оказался ребенок, сообщает «Комсомольская правда — Владивосток» со ссылкой на ГУ МЧС России по краю.

Один из пожаров произошел в селе Иннокентьевка в частном доме на Школьной. Причина возгорания пока неизвестна, ее выясняют специалисты. В ведомстве рассказали, что во время ЧП погибли два человека: 71-летняя женщина и 12-летний ребенок.

Еще один пожар произошел в Лесозаводске в двухквартирном доме на Школьной. Загорелось одно из помещений, в котором погибли 50-летний мужчина и 69-летняя женщина.

«В ходе осмотра места пожара установлено, что очаг пожара находился на веранде в месте расположения дивана, на котором были обнаружены останки женщины, наиболее вероятная причина пожара — неосторожность при курении», — сообщила Наталья Гончарова, врио начальника отдела надзорной деятельности и профилактической работы по Лесозаводскому ГО УНДиПР.

пожары