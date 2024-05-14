Школьница, избившая сверстницу в туалете в Перми, объяснила свой поступок

Школьница, которая избила сверстницу в ТРЦ «IMall Эспланада» в Перми, объяснила свой поступок в своём телеграм-канале.
12 мая в пермских группах «ВКонтакте» появилось видео, на котором школьница бьёт по лицу, хватает за волосы и пинает ногами свою сверстницу. После этого она быстро фотографирует пострадавшую и вместе с подругами, которые снимали всё на телефон и смеялись, заходит в ближайший магазин. Предполагалось, что применила кулаки девочка из-за конфликта, связанного с возлюбленным, но теперь девочка это отрицает. Она оправдывает свой поступок тем, что заступилась за маму.
«Почему все пишут в эти посты, что я её за мальчика избила? Там вообще она говорила за мать, когда я сказала про гашика (судя по постам, так школьница называет своего возлюбленного — прим. авт.), она начала ныть, и за мать говорить, справедливо ведь? Каждый бы за маму ударил», — объясняет девочка свою агрессию.
Напомним, как оказалось, это далеко не первый случай нападения школьницы на девочек в Перми. Инцидент привлёк внимание исполнительного директора Национального центра помощи пропавшим и пострадавшим детям Екатерины Мизулиной, проверку по факту случившегося организовали в полиции и СКР.