Школьница, избившая сверстницу в туалете в Перми, объяснила свой поступок

«Почему все пишут в эти посты, что я её за мальчика избила? Там вообще она говорила за мать, когда я сказала про гашика (судя по постам, так школьница называет своего возлюбленного — прим. авт.), она начала ныть, и за мать говорить, справедливо ведь? Каждый бы за маму ударил», — объясняет девочка свою агрессию.