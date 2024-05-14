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Собаки напали на ребенка в Центральном районе Хабаровска

Следственный комитет ведет расследование.

Источник: Комсомольская правда

14 мая в Центральном районе Хабаровска на улице Дикопольцева собаки напали на ребенка. В связи с этим следственным отделом СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО начато уголовное дело. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

— Ребенок получил повреждения от укусов собак, однако угрозы его жизни и здоровью нет. Он получает амбулаторное лечение, — рассказали в ведомстве.

Следователи проводят осмотр места происшествия, допрашивают очевидцев и выполняют другие процессуальные действия. В ходе расследования они также оценивают действия уполномоченных лиц в части принятия мер по обеспечению безопасности граждан от нападения беспризорных животных.

СК