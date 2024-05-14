Собаки напали на ребенка в Центральном районе Хабаровска

14 мая в Центральном районе Хабаровска на улице Дикопольцева собаки напали на ребенка. В связи с этим следственным отделом СК РФ по Хабаровскому краю и ЕАО начато уголовное дело. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".