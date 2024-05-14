В Пермском крае пьяный водитель УАЗа врезался в здание магазина

В ходе проверки выяснилось, что мужчина находился за рулем в состоянии алкогольного опьянения и без регистрационных документов на автомобиль. Освидетельствование показало наличие в выдыхаемом им воздухе абсолютного этилового спирта в размере 1.26 мг/л. Кроме того, ранее прикамец был лишен водительских прав за езду в пьяном виде.