Под Красноярском рецидивист обстрелял из ружья автомобиль полиции

В поселке Снежница Красноярского края рецидивист обстрелял служебный автомобиль с полицейскими и спрятался на сеновале. Мужчина задержан и помещен под стражу.
Инцидент со стрельбой произошел вечером 10 мая в Емельяновском районе. Автоинспекторы, патрулировавшие дорогу в поселке Снежница, остановили мотоблок, которым управлял 63-летний гражданин. Пока полицейские составляли протокол, нетрезвый водитель воспользовался телефоном и сообщил приятелю о встрече со стражами порядка.
Стрелок спрятался от преследователей в сарае, но был найден и схвачен. Как выяснилось, мужчина неоднократно судим за тяжкие преступления. Возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.
В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение, уточнили в краевом управлении СК, сотрудники которого ведут расследование.