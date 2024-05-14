Под Красноярском рецидивист обстрелял из ружья автомобиль полиции

Стрелок спрятался от преследователей в сарае, но был найден и схвачен. Как выяснилось, мужчина неоднократно судим за тяжкие преступления. Возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.