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Под Красноярском рецидивист обстрелял из ружья автомобиль полиции

В поселке Снежница Красноярского края рецидивист обстрелял служебный автомобиль с полицейскими и спрятался на сеновале. Мужчина задержан и помещен под стражу.

Источник: РИА "Новости"

В поселке Снежница Красноярского края рецидивист обстрелял служебный автомобиль с полицейскими и спрятался на сеновале. Мужчина задержан и помещен под стражу.

Инцидент со стрельбой произошел вечером 10 мая в Емельяновском районе. Автоинспекторы, патрулировавшие дорогу в поселке Снежница, остановили мотоблок, которым управлял 63-летний гражданин. Пока полицейские составляли протокол, нетрезвый водитель воспользовался телефоном и сообщил приятелю о встрече со стражами порядка.

Некоторое время спустя к полицейским подошел 54-летний мужчина и попросил отпустить приятеля; в противном случае пообещал открыть огонь. Вскоре действительно началась стрельба. Правоохранители экстренно тронули авто с места, перекрыли дорогу, ведущую в поселок, и сообщили о случившемся коллегам, рассказали в региональном главке МВД.

Стрелок спрятался от преследователей в сарае, но был найден и схвачен. Как выяснилось, мужчина неоднократно судим за тяжкие преступления. Возбуждено уголовное дело о применении насилия к представителю власти. Фигуранту грозит до 10 лет лишения свободы.

В ближайшее время подозреваемому предъявят обвинение, уточнили в краевом управлении СК, сотрудники которого ведут расследование.