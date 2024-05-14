Оружие и боеприпасы изъяли после обысков у жителей Новосибирской области

По данным УФСБ по Новосибирской области, провели оперативные мероприятия в селах Остяцк, Северное, Алексеевка и поселке Среднеичинский. В ходе них полицейские и сотрудники УФСБ выявили и изъяли из незаконного оборота 6 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, более 400 штук боеприпасов различных калибров, свыше 0,5 килограммов пороха. Кроме того, оперативники нашли и изъяли оборудование для изготовления оружия и боеприпасов к нему.