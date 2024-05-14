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Оружие и боеприпасы изъяли после обысков у жителей Новосибирской области

В полиции решают вопрос о возбуждении уголовного дела.

Источник: ФСБ

В Северном районе Новосибирской области сотрудники полиции совместно с оперативниками регионального УФСБ изъяли у местных жителей оружие и боеприпасы.

По данным УФСБ по Новосибирской области, провели оперативные мероприятия в селах Остяцк, Северное, Алексеевка и поселке Среднеичинский. В ходе них полицейские и сотрудники УФСБ выявили и изъяли из незаконного оборота 6 единиц нарезного и гладкоствольного оружия, более 400 штук боеприпасов различных калибров, свыше 0,5 килограммов пороха. Кроме того, оперативники нашли и изъяли оборудование для изготовления оружия и боеприпасов к нему.

— Все обстоятельства, а также личности владельцев оружия, устанавливаются, — сообщили КП-Новосибирск в ГУ МВД по НСО.

Весь набор изъятого оружия и боеприпасов, по данным полиции, направили на исследование в Экспертно-криминалистический центр ГУ МВД России по Новосибирской области.

В УФСБ добавили, что на фигурантов планируют возбудить уголовное дело по части 1 статьи 222 и части 1 статьи 223.1 УК России «Незаконные приобретение, хранение огнестрельного оружия и незаконное изготовление взрывчатых веществ». Одному из подозреваемых вменяют административное правонарушение.