Суд в Петербурге арестовал главу автоколонны после падения автобуса в реку Мойка

Джахангиру Халилову предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц. Под стражей он пробудет до 10 июля 2024 года.
Свою вину он признал частично. По данным следствия, водителю упавшего в реку автобуса в течение нескольких дней не обеспечивалось необходимое время отдыха.
Ранее был арестован водитель автобуса. Также в отношении Курбонова возбуждено уголовное дело по статье об организации незаконной миграции.
Напомним, 10 мая пассажирский автобус пробил ограждение и упал в Мойку. Внутри находились восемь пассажиров. Выжили только один пассажир и водитель. Им помогли спастись неравнодушные прохожие.