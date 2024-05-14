Директора школы под Новосибирском подозревают в хищении бюджетных средств

Директор школы в селе Каменка Новосибирского района стал фигурантом уголовного дела, его обвиняют в хищении бюджетных средств. Об этом во вторник, 14 мая сообщает пресс-служба прокуратуры региона.
По данным надзорного ведомства, вместе с директором по делу проходит его мать, занимающая в той же школе должность завхоза.
По данным следствия, с 11 июля 2023 года по 25 марта 2024-го руководитель образовательного учреждения, действуя в сговоре с матерью, оформил фиктивное трудоустройство в школу сотрудника на основании подложных документов. Начисленную несуществующему работнику зарплату они похитили, причинив бюджету ущерб на сумму более 200 тыс. рублей.
Кроме того, в ходе проверки в школе были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил и норм, а также требований к антитеррористической защищенности объекта. По этим фактам ведомство возбудило два административных дела и внесло представление об устранении нарушений.
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