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Директора школы под Новосибирском подозревают в хищении бюджетных средств

По данным прокуратуры, сообщницей в преступлении была его мать.

Источник: Прокуратура Новосибирской области

Директор школы в селе Каменка Новосибирского района стал фигурантом уголовного дела, его обвиняют в хищении бюджетных средств. Об этом во вторник, 14 мая сообщает пресс-служба прокуратуры региона.

По данным надзорного ведомства, вместе с директором по делу проходит его мать, занимающая в той же школе должность завхоза.

По данным следствия, с 11 июля 2023 года по 25 марта 2024-го руководитель образовательного учреждения, действуя в сговоре с матерью, оформил фиктивное трудоустройство в школу сотрудника на основании подложных документов. Начисленную несуществующему работнику зарплату они похитили, причинив бюджету ущерб на сумму более 200 тыс. рублей.

Кроме того, в ходе проверки в школе были выявлены нарушения санитарно-эпидемиологических правил и норм, а также требований к антитеррористической защищенности объекта. По этим фактам ведомство возбудило два административных дела и внесло представление об устранении нарушений.

Ранее BFM-Новосибирск писал о том, что в Новосибирске прокуратура требует признать незаконной сделку мэрии по продаже снегоплавильной станции.