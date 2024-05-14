Курьер мошенников забрал 100 тысяч рублей у пенсионерки в Хабаровске

— В декабре 2022 года неизвестный позвонил 76-летней пенсионерке и обманным путем требовал деньги за освобождение ее дочери от уголовной ответственности за ДТП. Обвиняемый, выступая в роли курьера, забрал деньги у потерпевшей и передал их своему сообщнику, оставив себе комиссионные, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.