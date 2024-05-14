Курьер мошенников забрал 100 тысяч рублей у пенсионерки в Хабаровске

Суд в Индустриальном районе Хабаровска вынес приговор 21-летнему местному жителю по делу о мошенничестве. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".
— В декабре 2022 года неизвестный позвонил 76-летней пенсионерке и обманным путем требовал деньги за освобождение ее дочери от уголовной ответственности за ДТП. Обвиняемый, выступая в роли курьера, забрал деньги у потерпевшей и передал их своему сообщнику, оставив себе комиссионные, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.
Похищено 100 тысяч рублей. Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.
Суд также удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального и материального вреда на сумму 140 тысяч рублей.