Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Курьер мошенников забрал 100 тысяч рублей у пенсионерки в Хабаровске

Мужчина получил три года колонии-поселения.

Источник: Комсомольская правда

Суд в Индустриальном районе Хабаровска вынес приговор 21-летнему местному жителю по делу о мошенничестве. Подробнее в материале «Комсомольской правды» — Хабаровск".

— В декабре 2022 года неизвестный позвонил 76-летней пенсионерке и обманным путем требовал деньги за освобождение ее дочери от уголовной ответственности за ДТП. Обвиняемый, выступая в роли курьера, забрал деньги у потерпевшей и передал их своему сообщнику, оставив себе комиссионные, — рассказали в прокуратуре Хабаровского края.

Похищено 100 тысяч рублей. Суд приговорил виновного к трем годам лишения свободы в колонии-поселении.

Суд также удовлетворил иск потерпевшей о компенсации морального и материального вреда на сумму 140 тысяч рублей.