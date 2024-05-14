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В СК рассказали, почему толпа подростков избила школьников в Красноярске

Шестеро подростков избили троих школьников в районе красноярского Театра оперы и балета, потому что приняли их за врагов.

Источник: Следственный комитет РФ

В Следственном комитете krsk.aif.ru рассказали о подробностях, которые предшествовали жестокому избиению группой подростков троих школьников в Красноярске перед Театром оперы и балета.

По словам официального представителя ГСУ СК России по Красноярскому краю и Республики Хакасия Юлии Арбузовой, около 7 часов вечера на площади перед красноярским Театром оперы и балета собрались две большие группы подростков 14−17 лет, в каждой из которых было примерно по 30 человек, чтобы решить возникший за несколько дней до этого конфликт — один из подростков якобы оскорбил другого. Участники встречи организованно собрались на Театральной площади, решив конфликт мирным путём, после чего большинство разошлись.

Однако несколько подростков остались. Шестеро из них пошли на автобусную остановку «Театр оперы и балета» и заметили, как из кафе выходят трое 15-летних школьников. Они приняли их за участников конфликта с противоположной стороны и начали к ним приставать, а после этого избили. Пострадавшие школьники не понимали, чего от них хотят. Одному из них удалось вырваться и сбегать за подмогой. Однако двоих избили — одному рассекли бровь, другого обстреляли из травматического пистолета.

Полицию вызвал охранник площади.

Отметим, что среди напавших на мальчиков подростков были трое азербайджанцев, двое русских и грузин. Им по 14−15 лет.