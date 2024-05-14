В СК рассказали, почему толпа подростков избила школьников в Красноярске

Однако несколько подростков остались. Шестеро из них пошли на автобусную остановку «Театр оперы и балета» и заметили, как из кафе выходят трое 15-летних школьников. Они приняли их за участников конфликта с противоположной стороны и начали к ним приставать, а после этого избили. Пострадавшие школьники не понимали, чего от них хотят. Одному из них удалось вырваться и сбегать за подмогой. Однако двоих избили — одному рассекли бровь, другого обстреляли из травматического пистолета.