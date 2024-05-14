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В Пермском крае скорая помощь не смогла проехать к больному по разбитой дороге

Жители деревни Симаково Осинского округа сообщили в социальных сетях о том, что бригада скорой помощи не смогла проехать на вызов к пациенту.

Источник: Очевидцы

Причиной стала непролазная жижа вместо дороги. Последний раз дорогу ремонтировали всего три года назад.

За этот срок она разрушилась, по словам местных жителей, каждый раз после дождя по дороге невозможно ездить.

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