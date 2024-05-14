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В Приангарье мошенники в третий раз взломали аккаунт мэра Свирска в мессенджере

Глава города призвал не реагировать на сообщения и не раскрывать аферистам никаких данных.

Источник: IrkutskMedia.ru

В Приангарье мэр Свирска вновь пожаловался на взлом аккаунта в мессенджере Telegram (18+). Как рассказал Владимир Орноев, от его имени мошенники рассылают сообщения странного содержания с целью дальнейшего вымогательства денег. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал мэра города.

Глава города призвал не реагировать на сообщения и не предоставлять мошенникам никаких данных.

Напомним, что ранее личный аккаунт мэра Свирска уже дважды подвергался взлому. Первый случай произошел 5 апреля 2024 года, а второй — 8 апреля этого же года. В обоих случаях аферисты рассылали сообщения странного содержания.