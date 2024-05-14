В Приангарье мошенники в третий раз взломали аккаунт мэра Свирска в мессенджере

В Приангарье мэр Свирска вновь пожаловался на взлом аккаунта в мессенджере Telegram (18+). Как рассказал Владимир Орноев, от его имени мошенники рассылают сообщения странного содержания с целью дальнейшего вымогательства денег. Об этом пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на тг-канал мэра города.