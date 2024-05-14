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Креветки привели двух приморцев к уголовному делу

Им назначили внушительный штраф.

Источник: ПУ ФСБ по Приморскому краю

Двух жителей Приморского края приговорили к заключению за незаконную добычу креветок, сообщили vl.aif.ru в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.

Автомобиль с двумя местными жителями задержали на берегу бухты Лукина в заливе Посьет. В багажнике обнаружили груз креветок без документов, доказывающих законность добычи.

Хасанский районный суд приговорил рыбаков к 3 годам 4 месяцам и 3 годам 6 месяцам. Однако им удалось отделаться условным сроком. Также приморцам придётся заплатить штраф более 1,6 млн рублей.