Креветки привели двух приморцев к уголовному делу

Двух жителей Приморского края приговорили к заключению за незаконную добычу креветок, сообщили vl.aif.ru в пресс-службе Погрануправления ФСБ по региону.
Автомобиль с двумя местными жителями задержали на берегу бухты Лукина в заливе Посьет. В багажнике обнаружили груз креветок без документов, доказывающих законность добычи.
Хасанский районный суд приговорил рыбаков к 3 годам 4 месяцам и 3 годам 6 месяцам. Однако им удалось отделаться условным сроком. Также приморцам придётся заплатить штраф более 1,6 млн рублей.