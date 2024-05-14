Минлесхоз: за сутки в лесах Беларуси произошли 4 пожара

«Очаги были зафиксированы в Малоритском, Новогрудском, Скидельском, Воложинском лесхозах. Общая площадь пожаров составила 0,6 гектара», — сказали в пресс-службе ведомства.
Там также отметили, что всего с начала года в лесах ликвидировали уже 50 лесных пожаров площадью более 23 гектаров.
В Минлесхозе призвали граждан быть максимально осторожными при посещении лесных угодий, а также соблюдать меры пожарной безопасности.
Запреты на посещение лесов
В настоящее время запреты на посещение лесов действуют в 14 районах Беларуси — в основном в Гродненской и Брестской области.
Ограничения введены во всех областях республики. При этом в «зеленой» зоне есть ряд районов Витебщины и Могилевщины.
Напомним, что если вводится ограничение, то в лесах можно собирать ягоды и грибы, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.
Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета наказывается штрафом.