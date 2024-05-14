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Минлесхоз: за сутки в лесах Беларуси произошли 4 пожара

МИНСК, 14 мая — Sputnik. Гослесохрана за прошедшие сутки ликвидировала четыре возгорания в лесном фонде Беларуси, сообщили в Министерстве лесного хозяйства республики.

Источник: Sputnik.by

«Очаги были зафиксированы в Малоритском, Новогрудском, Скидельском, Воложинском лесхозах. Общая площадь пожаров составила 0,6 гектара», — сказали в пресс-службе ведомства.

Там также отметили, что всего с начала года в лесах ликвидировали уже 50 лесных пожаров площадью более 23 гектаров.

В Минлесхозе призвали граждан быть максимально осторожными при посещении лесных угодий, а также соблюдать меры пожарной безопасности.

Запреты на посещение лесов

В настоящее время запреты на посещение лесов действуют в 14 районах Беларуси — в основном в Гродненской и Брестской области.

Ограничения введены во всех областях республики. При этом в «зеленой» зоне есть ряд районов Витебщины и Могилевщины.

Напомним, что если вводится ограничение, то в лесах можно собирать ягоды и грибы, но нельзя разводить костры, заезжать в лес на машинах и проводить массовые мероприятия, например, турслеты и коллективные выезды с палатками.

Если вводится запрет, то в лес нельзя заходить категорически, даже на простую прогулку. Исключение предусмотрено для сотрудников лесохозяйственных учреждений и контролирующих органов. Нарушение запрета наказывается штрафом.

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