В Иркутске накрыли вебкам-студию, распространявшую порно в России и за рубежом

Оперативники отдела по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Иркутской области во взаимодействии с коллегами из Новосибирской области пресекли деятельность межрегиональной вебкам-студии, которая распространяла порнографические материалы в России и за рубежом. Точки по производству запрещенного контента в различных регионах страны организовал 34-летний житель Новосибирской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «МВД. Медиа».