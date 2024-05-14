В Иркутске накрыли вебкам-студию, распространявшую порно в России и за рубежом

Оперативники отдела по борьбе с киберпреступностью ГУ МВД по Иркутской области во взаимодействии с коллегами из Новосибирской области пресекли деятельность межрегиональной вебкам-студии, которая распространяла порнографические материалы в России и за рубежом. Точки по производству запрещенного контента в различных регионах страны организовал 34-летний житель Новосибирской области. Об этом сообщает ИА IrkutskMedia со ссылкой на «МВД. Медиа».
Вебкам-студии располагались в квартирах, оснащенных необходимой электронной техникой. В одной из точек в Иркутской области работали три модели в возрасте от 19 до 40 лет. Преимущественно трансляции они вели вечером.
Во время обысков в студии, а также по местам жительства женщин полицейские изъяли компьютерную технику, мобильные телефоны, банковские карты, бесствольный пистолет «Оса» и другие вещи, в том числе интимного характера.
Возбуждены уголовные дела по ч.3 ст. 242 УК РФ (незаконные изготовление и оборот порнографических материалов или предметов). Организатора арестовали. Ему может грозить до 6 лет лишения свободы.