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На Урале БелАЗ опрокинулся в карьер, водитель погиб

В Главном карьере города Качканар в Свердловской области БелАЗ при движении задним ходом съехал с дороги, перевернулся и упал с высоты.

Источник: Российская газета

В Главном карьере города Качканар в Свердловской области БелАЗ при движении задним ходом съехал с дороги, перевернулся и упал с высоты.

«Произошло опрокидывание самосвала с горизонта карьера, в результате происшествия водитель подрядной организации “Ванадий-транспорт” получил травму, несовместимую с жизнью. На предприятии создана комиссия, ведется расследование», — прокомментировали «РГ» трагическое происшествие в пресс-службе компании.

В сообщении регионального ГИБДД говорится, что водителем самосвала был 37-летний уроженец Башкортостана с трехлетним стажем тракториста-машиниста. Администрация и коллектив комбината выражают соболезнования родным и близким пострадавшего.