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Полный тезка главного кадровика Минобороны арестован по обвинению во взятке

По информации близкого к следствию источника «Ъ», суд арестовал по ч. 6 ст. 290 УК РФ (получение взятки в особо крупном размере) полного тезку начальника Главного управления кадров Минобороны РФ генерал-лейтенанта Юрия Кузнецова. По этой статье предусматривается наказание до 15 лет лишения свободы.

Источник: Reuters

Накануне ТАСС и ряд Telegram-каналов сообщили, что генерал Юрий Кузнецов задержан. После этого в 235-й гарнизонный военный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении его полного тезки — Юрия Васильевича Кузнецова. В карточке дела отмечалось, что судебное заседание состоялось в тот же день, но о решении суда известно не было.

Юрию Кузнецову 55 лет. В 2010 году на тот момент президент Дмитрий Медведев назначил его начальником 8-го управления Генштаба РФ. В его подчинении находится Служба защиты гостайны. В мае 2023 года президент Владимир Путин назначил господина Кузнецова на должность начальника главного управления кадров Минобороны.

Примерно за две недели до отставки правительства был арестован Тимур Иванов — на тот момент заместитель министра обороны Сергея Шойгу (он не вошел в новый состав правительства и был назначен президентом на должность секретаря Совета безопасности.). Господина Иванова также обвинили в получении взятки в особо крупном размере.