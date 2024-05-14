Полный тезка главного кадровика Минобороны арестован по обвинению во взятке

Накануне ТАСС и ряд Telegram-каналов сообщили, что генерал Юрий Кузнецов задержан. После этого в 235-й гарнизонный военный суд поступили материалы об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу в отношении его полного тезки — Юрия Васильевича Кузнецова. В карточке дела отмечалось, что судебное заседание состоялось в тот же день, но о решении суда известно не было.
Юрию Кузнецову 55 лет. В 2010 году на тот момент президент Дмитрий Медведев назначил его начальником 8-го управления Генштаба РФ. В его подчинении находится Служба защиты гостайны. В мае 2023 года президент Владимир Путин назначил господина Кузнецова на должность начальника главного управления кадров Минобороны.
Примерно за две недели до отставки правительства был арестован Тимур Иванов — на тот момент заместитель министра обороны Сергея Шойгу (он не вошел в новый состав правительства и был назначен президентом на должность секретаря Совета безопасности.). Господина Иванова также обвинили в получении взятки в особо крупном размере.