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Родителям за шутку сына о террористах грозит штраф более 18 млн тенге

Школьник из Акмолинской области одолжил телефон у подруги и решил пошутить о нападении террористов. Теперь его родителей могут оштрафовать на крупную сумму, сообщает Zakon.kz.

Источник: Zakon.kz

В сообщении Департамента Комитета национальной безопасности по Акмолинской области за 14 мая 2024 года сказано, что неизвестный позвонил на пульт 102 и сообщил о нападении террористов.

«С учетом наличия признаков ложного сообщения по данному факту сотрудниками полиции проведен комплекс оперативно-розыскных мероприятий по установлению анонима», — уточнили специалисты.

Пользователем абонентского номера оказалась ученица 8-го класса одной из районных школ.

«Но звонившим выступал ее одноклассник, который ради шутки воспользовался ее телефоном».

Пресс-служба ДКНБ по Акмолинской области

В результате действий несовершеннолетнего родителям ребенка согласно ст. 273 УК РК (заведомо ложное сообщение об акте терроризма) грозит административный штраф в размере до 5 тыс. МРП (1 МРП равен 3692 тенге) за непринятие должных мер по воспитанию детей.