Пожар произошел в жилом доме в Шымкенте

«В 6.07 в районе Туран, в жилом массиве Жанаталап на улице Бесарык произошло возгорание. Пожар возник в комнате площадью 16 кв.м в жилом доме общей площадью 226 кв.м. В результате пожара сгорели предметы интерьера на площади 80 кв.м, кровля из тростника и облицовка», — сказано в сообщении во вторник.
Сообщается, что во время тушения пожара из дома были извлечены три газовых баллона по 25 литров и один газовый баллон на 50 литров.
Пожар был локализован в 6.57 и полностью потушен в 7.16. Сообщается, что пострадавших нет. Причина возникновения пожара выясняется.
«На место происшествия были направлены 14 человек и три единицы техники ДЧС», — говорится в сообщении.