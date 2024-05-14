Пожар произошел в жилом доме в Шымкенте

«В 6.07 в районе Туран, в жилом массиве Жанаталап на улице Бесарык произошло возгорание. Пожар возник в комнате площадью 16 кв.м в жилом доме общей площадью 226 кв.м. В результате пожара сгорели предметы интерьера на площади 80 кв.м, кровля из тростника и облицовка», — сказано в сообщении во вторник.