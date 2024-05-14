В Приморье задержали агентов украинской разведки

Что характерно, о случаях реального возврата выманенных у жертвы денег или выплаты какого-то гонорара ни разу не сообщалось. Максимум, что получали такие «террористы» от заказчиков, — незначительные суммы на стадии подготовки. Детям обещают 5−10 тысяч за поджоги, взрослым — 20−30. Это даже несопоставимо с размером крохотной зарплаты. При этом риск просто убиться у неумелого подрывника или поджигателя — вполне реальная. Ещё больший риск — погибнуть при задержании. И в любом случае — отсидка длиной в жизнь.