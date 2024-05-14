В Приморье задержали агентов украинской разведки

Измена
Все три случая прозвучали в период с 27 апреля по 12 мая. Официальный телеграм-канал Антитеррористической комиссии Приморья сообщил, что в двух случаях действия задержанных квалифицируются по статье 275 УК РФ «Государственная измена», в одном по пункту 1 той же статьи — «Сотрудничество на конфиденциальной основе с иностранным государством, международной либо иностранной организацией». Во всех случаях наказание предусматривает длительные сроки заключения вплоть до пожизненного лишения свободы.
Как сообщает «Антитеррор Приморья», на связь они выходили через социальные сети и мессенджеры в интернете и передавали противной стороне некие сведения об объектах военной инфраструктуры края.
О личностях задержанных не сообщается ничего. Лишь о последнем задержанном известно, что он сам искал контактов со спецслужбами противника и сам предложил им свои услуги, поддавшись вражеской пропаганде. Это сообщил информированный источник в спецслужбах на условиях конфиденциальности. В региональном УФСБ официально это не подтвердили, но и опровергать не стали.
Хотя кое-что из выложенных видео допросов понять можно. Один задержанный говорит заикаясь и не выглядит вполне здоровым человеком. Другой нервничает, повторяется, суетится и потирает ладони. Впрочем, это можно объяснить обстоятельствами задержания и допроса. Сохранить самообладание в такой обстановке мало кому удаётся.
Но ни один из показанных не выглядит ни военным, ни разведчиком, ни подготовленным шпионом.
Последний задержанный искренне раскаивается на камеру, говоря, что ему очень стыдно за то, что он работал на противника. Верить ли такому запоздалому раскаянию?
Зачем они?
Где и каким образом сотрудничавшие с разведорганами противника были завербованы, пока не сообщается. Тем не менее известно, что с началом специальной военной операции украинская разведка активизировала свои действия на российской территории, в том числе в Приморье. Соседнее государство стремится получать информацию о дислоцированных в регионе частях и соединениях российской армии и возможной переброске войск в зону военного конфликта.
Чаще всего, как это было с исполнителями теракта в «Крокус Сити-холле», иностранные кураторы знакомятся с будущими агентами в тематических чатах в соцсетях. На контакт с врагом в большинстве случаев идут недовольные текущей политикой страны. Но безобидные разговоры зачастую становятся лишь первым шагом к работе против своей страны. И в сети иностранных разведок попадают люди, которые не в полной мере осознают происходящее.
«Недовольство собственной жизнью, выраженное во мнении, что во всём виновато государство, в котором они живут. И как следствие — желание навредить в отместку. Другие причины измены бывают, но не конкретно в этих случаях», — объяснил военкор Алексей Суконкин.
Правоохранительные органы неоднократно описывали применяемый той стороной метод вербовки. Выманив у человека деньги при помощи уловок социальной инженерии, известным способом «Вам звонят из банка» или просто угрозой сообщить о поддержке ВСУ, якобы осуществляемой переводами со счёта, предлагают вернуть их в обмен на какие-то действия. Хотя порой просто подкупают и соблазняют.
Что характерно, о случаях реального возврата выманенных у жертвы денег или выплаты какого-то гонорара ни разу не сообщалось. Максимум, что получали такие «террористы» от заказчиков, — незначительные суммы на стадии подготовки. Детям обещают 5−10 тысяч за поджоги, взрослым — 20−30. Это даже несопоставимо с размером крохотной зарплаты. При этом риск просто убиться у неумелого подрывника или поджигателя — вполне реальная. Ещё больший риск — погибнуть при задержании. И в любом случае — отсидка длиной в жизнь.
Собеседник объяснил, что получение какой-либо информации для заказчика — не главное. Ценность такого «шпиона» близится к нулю. Он просто не понимает, куда смотреть и что передавать. Главное — показать этими случаями массовость явления. Якобы население России борется с режимом.
Трое за три недели. Картина на массовую борьбу, а уж тем более на партизанщину не тянет. Хотя, вероятно, они — не все, кто попал в поле зрения ФСБ. И чем хуже ситуация для Украины на фронте, тем больше попыток ГУР МОУ и прочие СБУ будут совершать.
Не навредить, так хотя бы напугать — тактика террористов.