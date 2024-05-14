В Ростовской области накануне родов скончалась многодетная мать

Она рассказала, что в ноябре 2022 года сестра неоднократно обращалась в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, однако надлежащую медицинскую помощь ей не оказали, а в госпитализации отказали. Через три дня родственники вновь доставили девушку в ту же больницу, где она скончалась. До настоящего времени никто к уголовной ответственности не был привлечен.