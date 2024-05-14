В Ростовской области накануне родов скончалась многодетная мать

Росздравнадзор начал проверку всех обстоятельств причины гибели беременной женщины накануне родов.
«Беременная в пятый раз многодетная мать почувствовала себя плохо, ее госпитализировали в больницу, но врачам не удалось спасти ни пациентку, ни ее не родившегося ребенка», — говорится в Telegram-канале ведомства.
Это не первый несчастный случай с беременными женщинами в регионе. В апреле этого года к главе СК России Александру Бастрыкину обратилась жительница города Таганрога Ростовской области, которая не была согласна с ходом расследования гибели ее 26-летней беременной сестры.
Она рассказала, что в ноябре 2022 года сестра неоднократно обращалась в больницу с жалобами на ухудшение самочувствия, однако надлежащую медицинскую помощь ей не оказали, а в госпитализации отказали. Через три дня родственники вновь доставили девушку в ту же больницу, где она скончалась. До настоящего времени никто к уголовной ответственности не был привлечен.
В производстве СУ СК России по Ростовской области находится уголовное дело, в ходе расследования которого в ФГКУ «Судебно-экспертный центр Следственного комитета Российской Федерации» назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза.
Председатель Следственного комитета РФ Александр Бастрыкин поручил региональному управлению СК проверить и доложить о ходе и результатах расследования уголовного дела.