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Полиция Сызрани задержала курьера с наркотиками для жителей Магнитогорска

Мужчина вез запрещенные вещества в поезде.

Транспортная полиция в Самарской области задержала и заключила под стражу наркокурьера, перевозившего запрещенные вещества на Южный Урал. Об этом сообщает сызранский линейный отдел МВД России на транспорте.

Нарушителем оказался 21-летний пассажир поезда «Москва-Челябинск». Молодой человек перевозил в личных вещах почти килограмм эфедрона (синтетический стимулятор). Два пакета с наркотиком сотрудники ППС Сызрани обнаружили во время обхода состава и проверки документов.

По данным ведомства, задержанный признался, что вез запрещенные вещества в Магнитогорск, Челябинскую область для дальнейшего сбыта через тайники-закладки. Партию товара он забрал также из схрона, выкопав на территории одной из дач в Щёлково (Московская область).

В отношении молодого человека возбуждено уголовное дело по статье УК РФ «Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, психотропных веществ или их аналогов».