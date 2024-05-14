Полиция Сызрани задержала курьера с наркотиками для жителей Магнитогорска

По данным ведомства, задержанный признался, что вез запрещенные вещества в Магнитогорск, Челябинскую область для дальнейшего сбыта через тайники-закладки. Партию товара он забрал также из схрона, выкопав на территории одной из дач в Щёлково (Московская область).