В Екатеринбурге устранили последствия бури

Из-за сильного ветра в праздничные выходные в Екатеринбурге оказались повалены деревья и поломаны ветки. На уборку в понедельник, 14 мая, вышли почти две тысячи рабочих. Об этом пишет портал «ФедералПресс».
— Шторм повалил деревья и ветви во всех частях города, — рассказывает глава комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.
Дорожные рабочие вывезли с улиц уральской столицы 850 тонн грязи, 234 тонны мусора.
Отметим, что сильный ветер в Екатеринбурге прекратился только в начале новой рабочей недели. При этом в Нижнем Тагиле в понедельник сохранялись порывы ветра до 18 метров в секунду.