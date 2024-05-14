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В Екатеринбурге устранили последствия бури

Город прибирали почти две тысячи рабочих.

Источник: Комсомольская правда

Из-за сильного ветра в праздничные выходные в Екатеринбурге оказались повалены деревья и поломаны ветки. На уборку в понедельник, 14 мая, вышли почти две тысячи рабочих. Об этом пишет портал «ФедералПресс».

— Шторм повалил деревья и ветви во всех частях города, — рассказывает глава комитета по благоустройству администрации Екатеринбурга Тамара Благодаткова.

Дорожные рабочие вывезли с улиц уральской столицы 850 тонн грязи, 234 тонны мусора.

Отметим, что сильный ветер в Екатеринбурге прекратился только в начале новой рабочей недели. При этом в Нижнем Тагиле в понедельник сохранялись порывы ветра до 18 метров в секунду.