Ричмонд
+18°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
События
Все сервисы
Финансы
Спорт
Вфокусе
Погода
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2024
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Кузнецова

Против начальника управления кадров Минобороны Кузнецова завели дело.

Источник: Министерство обороны Российской Федерации

МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Суд арестовал начальника управления кадров Минобороны Юрия Кузнецова, сообщила официальный представитель СК Светлана Петренко.

«На основании ходатайства следователя Кузнецову судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу», — сказала она.

Генерала подозревают в получении взятки в особо крупном размере, возбуждено уголовное дело.

По данным следствия, в 2021—2023 годах, когда Кузнецов возглавлял Восьмое управление Генштаба, он получил взятку от предпринимателей «за совершение определенных действий в их пользу».

При обысках у генерала нашли деньги в общей сумме более 100 миллионов рублей в разных валютах, золотые монеты, коллекционные часы и предметы роскоши.