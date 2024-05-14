В Иркутске хотят снять фильм по мотивам истории супругов, потерявших квартиру

Ольга и Вячеслав Деменковы из Иркутска, лишившиеся жилья и оставшиеся с ипотечным долгом, продолжают бороться за свои права. В январе этого года суд признал супругов добросовестными покупателями, и теперь у них есть шанс добиться компенсации от государства. При этом квартиру семье пришлось освободить. Ольга рассказала корр. ИА IrkutsMedia, что представители «КИТ МУВИ ПРОДАКШН» предложили снять фильм по мотивам их непростой истории.
«Если фильм будет иметь успех, ребята хотят помочь нам в закрытии долга перед банком. Фильм будет по мотивам, но далек от оригинала, так как реальность ужасает. Жанр выбрали комедийный, название фильма — “#Съехавшие” (12+). Сценаристом и режиссёром выступит Влад Перуновский. Снимать будут здесь, в Иркутске, этим летом пройдут кастинги на главные роли и поиск спонсоров», — рассказала Ольга.
Ранее мы подробно рассказывали историю Деменковых в большом материале. Несколько лет супруги копили на первоначальный взнос, взяли ипотеку и наконец-то переехали в свою квартиру. Счастье от ее покупки продлилось два года, после чего для пары начался настоящий кошмар длиною в несколько месяцев. Оказалось, что на их квартиру претендует мужчина, живший здесь ранее и совершивший в этих стенах убийство родной матери — он сварил несчастную в кипятке.