В Ростове-на-Дону сторонников боевиков Сирии суд приговорил к 18,5 года в колонии строгого режима

«По их указанию прибыли в Черкесск, где арендовали квартиру и выбрали в качестве объекта атаки одно из административных зданий. После чего они приобрели необходимые компоненты для сборки взрывного устройства, в процессе которой и были задержаны», — говорится в сообщении ЦОС.