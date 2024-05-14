В Ростове-на-Дону сторонников боевиков Сирии суд приговорил к 18,5 года в колонии строгого режима

Речь идет о троих пособниках, которые намеривались взорвать здание в Карачаево-Черкесии. Через интернет-мессенджер молодые люди установили контакты с боевиками международной террористической организации в Сирии.
«По их указанию прибыли в Черкесск, где арендовали квартиру и выбрали в качестве объекта атаки одно из административных зданий. После чего они приобрели необходимые компоненты для сборки взрывного устройства, в процессе которой и были задержаны», — говорится в сообщении ЦОС.
Подсудимым инкриминировали подготовку теракта, обучение, участие в деятельности террористической организации, а также незаконный оборот взрывчатых веществ. Все трое отправятся отбывать наказание в колонии строгого режима. Приговор вступил в законную силу, добавили в центральном аппарате ведомства.